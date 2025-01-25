شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقبال دولتها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي.

