شكرا لقرائتكم 34 يومًا على انتهاء فصل الشتاء أرصاديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إنه باقي على انتهاء فصل الشتاء أرصاديا حوالي 34 يوما، مشيرا إلى أنه في هذه الفترة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن الأجواء ستبقى باردة بشكل عام، كما نلاحظ أن درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض فى حدود 10 درجات مئوية.

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وأضاف: بعد هذه الحالة الجوية تنخفض درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة، إضافة إلى الأجواء الباردة بشكل عام على القطاع الشمالي.