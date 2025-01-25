شكرا لقرائتكم منظومة متكاملة لضمان سلامة اللحوم وجودتها في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استمرار جهودها في ضمان جودة وسلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين من خلال تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية في المسالخ المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الثقة في المنتجات الحيوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن (1450) موظفًا يعملون يوميًا على الإشراف والمتابعة المباشرة لعمليات الفحص، بما يضمن سلامة اللحوم من أي أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان، وتتم هذه العمليات بشكل دقيق يشمل جميع مراحل الذبح، من مراحل الفحص الأولي إلى المعاينة النهائية للحوم.

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وكشفت “البيئة” أن شبكة المسالخ التابعة للوزارة تبلغ (479) مسلخًا تغطي كافة مناطق المملكة، ما يجعلها واحدة من أهم شبكات المسالخ المنظمة إقليميًا، حيث تحرص الوزارة على أن تلتزم جميع هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية العالمية، لضمان تقديم لحوم آمنة وعالية الجودة.

فرق متخصصة

وذكرت “الوزارة” أن عشرات الآلاف من الذبائح يتم فحصها يوميًا من قبل فرق متخصصة تضم أطباء بيطريين وفنيين مدربين، مع التركيز على اكتشاف أي علامات قد تدل على الأمراض أو العيوب، كما يتم توجيه الذبائح غير المطابقة للاشتراطات إلى الإتلاف وفق إجراءات بيئية سليمة.

ونوهت “البيئة” بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الحيواني، ورفع كفاءة العمليات في المسالخ بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة الوطنية، حيث تشمل هذه الخطة تطوير آليات الفحص، وزيادة وعي العاملين والمستهلكين بأهمية السلامة الغذائية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الحيواني، إذ تعمل على تطبيق معايير الصحة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، كما تسعى “الوزارة” من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ودعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والحيواني في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.