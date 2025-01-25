شكرا لقرائتكم الكهرباء: نعمل على إعادة الخدمة لجميع المناطق الجنوبية المتأثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانًا بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية، مقدمة الاعتذار لمشتركيها وتؤكد بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة.

إعادة الخدمة

وقالت الشركة في بيان: تود الشركة السعودية للكهرباء أن تعبر عن اعتذارها لمشتركيها في مناطق جازان وعسير ونجران عن الانقطاع المفاجئ في الخدمة الكهربائية اليوم. وتؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة عبر فرقها الفنية لإعادة الخدمة إلى جميع المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، حيث بدأت الخدمة في العودة تدريجيًّا للمناطق المتأثرة.

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وتابعت: حدث الانقطاع نتيجة خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ، مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالشركة لضمان التعامل مع الموقف بأعلى درجات الكفاءة والسلامة، وستواصل الشركة عرض المستجدات المتعلقة بالحالة ومراحل إعادة الخدمة عبر قنواتها الرسمية. للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات طارئة، يُرجى التواصل مع مركز خدمة المشتركين على الرقم (933) أو عبر تطبيق الشركة السعودية للكهرباء.