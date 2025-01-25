شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : 34 يوما على انتهاء فصل الشتاء أرصاديا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل إنه تبقى 34 يوما على انتهاء فصل الشتاء أرصاديا.

وأضاف “العقيل” أنه خلال هذه الفترة ستبدأ تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي لكن ستبقى الأجواء باردة بشكل عام في مناطق شمال المملكة والمناطق الشمالية الشرقية والوسطى.

وتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق المملكة، موضحا أن الأمطار ستكون خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والأجزاء الشرقية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مضيفا أن أكثر المناطق التي ستشهد أمطار المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ونوه بأن مناطق القصيم وحائل والشمالية والشرقية سيكون هطول الأمطار بها متوسطة.