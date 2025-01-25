شكرا لمتابعة خبر عن أليس تجوب المملكة سيرًا على الأقدام وتكتشف كنوزها الطبيعية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تجوب الرحالة البريطانية أليس موريسون أراضي المملكة سيرًا على الأقدام، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلم طالما راودها منذ الصغر، مؤكدة أن المملكة هي قلب العالم العربي وتتمتع بجمال طبيعي مبهر وطبيعة خلابة تجذب كل من يزورها.

وأشارت أليس إلى أن رحلتها الاستكشافية كانت بمثابة حلم تحول إلى واقع، حيث استطاعت أن تلمس عن قرب روعة التنوع الجغرافي والثقافي الذي تزخر به المملكة.

وأضافت أن كل خطوة في رحلتها كانت بمثابة اكتشاف جديد، من الصحاري الذهبية الشاسعة إلى الجبال الشامخة والسهول الخضراء، مرورًا بالمدن التاريخية والقرى التراثية التي تعكس عمق التاريخ والتراث السعودي.

وأكدت الرحالة البريطانية أن هذه الرحلة لم تكن مجرد تحدٍ جسدي، بل كانت أيضًا رحلة استكشافية ثقافية وإنسانية، حيث تعرفت على كرم الضيافة وطبيعة الشعب الودودة التي جعلت تجربتها أكثر تميزًا.

وأعربت عن أملها في أن تلهم رحلتها الآخرين لاكتشاف المملكة والاستمتاع بجمالها الفريد.

وقالت أليس: “المملكة ليست فقط وجهة سياحية، بل هي تجربة حياة تترك أثرًا عميقًا في قلب كل من يزورها، أنا سعيدة بأنني استطعت أن أحقق حلمي وأعيش هذه المغامرة التي ستظل ذكرى لا تُنسى”.

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