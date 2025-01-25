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رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى جدة

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الرياض - محمد الوسيري - وصلت دولة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقبال رئيسة الوزراء الإيطالية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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