شكرا لقرائتكم رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت دولة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقبال رئيسة الوزراء الإيطالية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي.