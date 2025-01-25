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بحوزتهم سلاحان وذخيرة.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 12 ألف قرص إمفيتامين

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  • بحوزتهم سلاحان وذخيرة.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 12 ألف قرص إمفيتامين 1/3
  • بحوزتهم سلاحان وذخيرة.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 12 ألف قرص إمفيتامين 2/3
  • بحوزتهم سلاحان وذخيرة.. القبض على 3 أشخاص لترويجهم 12 ألف قرص إمفيتامين 3/3

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة ينبع لترويجهم (12,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني : (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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