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مناطق السعودية مشمولة حتى الثلاثاء المقبل بالأمطار

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  • مناطق السعودية مشمولة حتى الثلاثاء المقبل بالأمطار 3/3

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الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مناطق المملكة مشمولة حتى الثلاثاء المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتابع القحطاني خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن الأمطار ستكون متفاوتة في فرص هطولها والأيام التي تؤثر فيها على هذه المناطق.

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وأضاف أن درجات الحرارة منخفضة نسبيًّا على مناطق المملكة، فما زلنا في فصل الشتاء الذي نختتم شهره الثاني ونبدأ في العد التنازلي له، خلال شهره الأخير بدرجات حرارة متدنية.

واستكمل أن حالات المطرية الشتوية المتتالية تؤثر على مناطق المملكة التي حددها المركز الوطني للأرصاد، موضحًا أن الظواهر الجوية المصاحبة لها خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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