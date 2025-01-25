شكرا لقرائتكم مناطق السعودية مشمولة حتى الثلاثاء المقبل بالأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مناطق المملكة مشمولة حتى الثلاثاء المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتابع القحطاني خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن الأمطار ستكون متفاوتة في فرص هطولها والأيام التي تؤثر فيها على هذه المناطق.

قد يهمّك أيضاً

وأضاف أن درجات الحرارة منخفضة نسبيًّا على مناطق المملكة، فما زلنا في فصل الشتاء الذي نختتم شهره الثاني ونبدأ في العد التنازلي له، خلال شهره الأخير بدرجات حرارة متدنية.

واستكمل أن حالات المطرية الشتوية المتتالية تؤثر على مناطق المملكة التي حددها المركز الوطني للأرصاد، موضحًا أن الظواهر الجوية المصاحبة لها خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة.