شكرا لقرائتكم 4 محفزات حسية لصداع الشقيقة فماذا تعرف عنه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المجلس الصحي السعودي، إن الصداع النصفي (الشقيقة) يُعد نوعًا شائعًا من أنواع الصداع، يتميز بحدوث نوباتٍ من الألم الشديد مصحوبة بالإحساس بنبضٍ في الرأس، وغالبًا ما يكون الألم متركزًا في جانبٍ واحدٍ من الرأس.

حساسية مفرطة للضوء والصوت

وتابع المجلس عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن هذا النوع من الصداع يؤدي إلى الحساسية المفرطة للضوء والصوت، إلى جانب صعوبة مواصلة الأنشطة اليومية، موضحًا أن هناك 4 محفزات حسية يمكن أن تثير نوبات الصداع النصفي، وتشمل الأضواء الساطعة، والأصوات العالية، والتعرُّض المباشر لضوء الشمس، إضافة إلى الروائح القوية.

وشدد على أهمية التعرُّف على هذه المحفزات لتجنبها والحد من تأثيرها على المصابين، كما دعا إلى ضرورة متابعة الأعراض مع الأطباء المختصين للحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب، مع التوعية بطرق الوقاية وأسلوب التعامل مع هذه الحالة المزمنة.