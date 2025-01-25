شكرا لقرائتكم 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة للشعب السوري تعبر منفذ جابر الأردني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبرت اليوم منفذ جابر الحدودي للمملكة الأردنية الهاشمية 54 شاحنة إغاثية جديدة، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي مقدمة للشعب السوري الشقيق، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى سوريا، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.

يذكر أنه سبق أن وصلت إلى سوريا 60 شاحنة ضمن الجسر الإغاثي السعودي البري، كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 13 طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية.

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وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.