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مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم وطريف الأدنى بـ3 مئوية

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  • مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم وطريف الأدنى بـ3 مئوية 1/4
  • مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم وطريف الأدنى بـ3 مئوية 2/4
  • مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم وطريف الأدنى بـ3 مئوية 3/4
  • مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم وطريف الأدنى بـ3 مئوية 4/4

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الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم السبت في بعض مدن المملكة.

درجات الحرارة

وبحسب الأرصاد تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ30 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية، وينبع والقنفذة وجازان 29، جدة 28، درجة مئوية.

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وتبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة ونجران 24 درجة مئوية، الرياض والدمام 23، الأحساء والعلا 22، الرياض والطائف 20، تبوك 19، أبها والباحة 18، طريف 15 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف 3، القريات وحائل وعرعر 4، بريدة والباحة والخرج والمجمعة 8، العلا والأحساء، الرياض والطائف وحفر الباطن 10، المدينة المنورة 13، مكة المكرمة وجدة 19 درجة مئوية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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