شكرا لقرائتكم مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم وطريف الأدنى بـ3 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم السبت في بعض مدن المملكة.

درجات الحرارة

وبحسب الأرصاد تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ30 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية، وينبع والقنفذة وجازان 29، جدة 28، درجة مئوية.

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وتبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة ونجران 24 درجة مئوية، الرياض والدمام 23، الأحساء والعلا 22، الرياض والطائف 20، تبوك 19، أبها والباحة 18، طريف 15 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف 3، القريات وحائل وعرعر 4، بريدة والباحة والخرج والمجمعة 8، العلا والأحساء، الرياض والطائف وحفر الباطن 10، المدينة المنورة 13، مكة المكرمة وجدة 19 درجة مئوية.