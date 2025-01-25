شكرا لقرائتكم رياح شديدة على جازان حتى التاسعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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‎ وبين المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.