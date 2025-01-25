شكرا لقرائتكم تمديد خدمة عبدالهادي المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة عبدالهادي بن أحمد المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك تقديرًا للكفاءة التي يتمتع بها معاليه ودوره البارز في تعزيز العمل التنفيذي بوزارة الخارجية.

ويعد عبدالهادي المنصوري من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية التي ساهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل التنفيذي.

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ويأتي هذا التمديد امتدادًا لثقة القيادة الرشيدة في الكفاءات الوطنية ودورها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتوجه عبدالهادي المنصوري بخالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا استمراره في بذل الجهود لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق رؤيته المستقبلية.