شكرا لقرائتكم أجواء باردة جدًّا على معظم المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن درجات الحرارة المسجلة، صباح اليوم السبت عند الساعة السابعة صباحًا، أظهرت أجواءً تتراوح بين الباردة والباردة جدًّا على معظم مناطق الجزيرة العربية، باستثناء الساحلَيْن الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر، حيث كانت الأجواء لطيفة.

أدنى درجات الحرارة

وتابع الحصيني عبر حسابه بمنصة إكس أن أدنى درجات الحرارة سُجلت في طريف والقريات بواقع 3 درجات مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في العاصمة الرياض 11 درجة مئوية.

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وأضاف أن أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى والشمالية شهدت غيومًا متفرقة، داعيًا إلى تفعيل التنبيهات اللازمة للتعامل مع الأجواء الباردة، خصوصًا في المناطق التي سجّلت درجات منخفضة.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وتكون الحالة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.