شكرا لمتابعة خبر عن أسامة مروة يفاجئ جمهوره بلقائه مع رونالدو وجورجينا في العلا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاجأ أسامة مروة، جمهوره يوم أمس الجمعة 24 يناير 2025، بعد الكشف عن لقائه مع كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، وجورجينا رودريغيز في العلا.

وتواجد الثنائي أسامة مروة وخطيبته شيرين بيوتي في مدينة العلا، ليتصادف ذلك مع تواجد رونالدو وجورجينا في نفس المكان ضمن رحلة خاصة.

وشارك أسامة بوست من اللقاء الذي جمعه مع رونالدو وجورجينا عبر حسابه الخاص على إنستغرام وعلّق عليه قائلاً : “بعد 19 سنة… الأسطورة و الملهم داخل و خارج الملعب. صورة تجمعني مع اخوي العزيز و مرت اخوي”.