شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أجواء ماطرة شتوية تسود بشكل عام على أغلب مناطق المملكة.

وقال القحطاني خلال مداخلة له بقناة السعودية: “تسود أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة على مناطق مثل جازان وعسير والباحة ومكة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة”.

وتابع القحطاني: “وبشكل عام، المركز الوطني للأرصاد نبأ بسقوط أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وسرعة الرياح بها قد تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة”.

وأضاف القحطاني أن الأمطار الشتوية مناسبة للتنزه بشكل عام، مع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية في ذلك.