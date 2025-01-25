شكرا لمتابعة خبر عن أطباء سعوديون يبتكرون منتج يكتشف طفرة 3 أنواع من السرطان‬⁩ قبل حدوثها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح أطباء سعوديين في ابتكار منتج حصل على براءة اختراع يمكنه اكتشاف طفرة 3 أنواع من السرطانات المنتشرة ‬⁩ قبل حدوثها.

وقال الدكتور برهان فاخرجي أخصائي أمراض السرطان والجينات الحيوية :”هذا الابتكار يمكنه تشخيص ثلاث أنواع من السرطان ، سرطان عنق الرحم والقولون والبروستاتا ، وذلك في مراحل متقدمة جدا قبل تكون الورم نفسه “.

وأضاف” وهذا المنتج سيساعد في الوقاية من ثلاث أنواع من السرطان ، عن طريق فحص عينة يتم معرفة نتائجها خلال ٤٥ دقيقة فقط “٠