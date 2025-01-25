شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني يفوز بالمركز الثاني في معرض تايوان الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2025.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق الطالب محمد صالح القحطاني، عضو المنتخب السعودي وطالب المرحلة الثانوية من إدارة تعليم جدة، إنجازًا كبيرًا بفوزه بالمركز الثاني في معرض تايوان الدولي للعلوم والتكنولوجيا TISF 2025.

وجاء فوز “القحطاني” ببحثه المتميز في مجال الهندسة البيئية، مما يعكس تفوقه العلمي وابتكاره على مستوى العالم.

وتم تكريمه في المعرض وسط فرحة كبيرة من زملائه والوفد السعودي المرافق له، مما يعكس تقديرًا عالميًا لموهبته وإبداعه العلمي .