شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف سر اختلاف توقيت غروب الشمس بين مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن سبب اختلاف توقيت غروب الشمس بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، رغم وقوعهما على خط طول واحد والمسافة الأفقية بينهما التي تبلغ حوالي 340 كيلومترًا.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “إذا أخذنا وقت الغروب كمرجع، يتساوى وقت الغروب بين المدينتين في أواخر فبراير وأوائل مارس وأوائل أكتوبر، يتأخر غروب الشمس في المدينة المنورة بحوالي 9 دقائق مقارنة بمكة في منتصف يونيو” .

وأردف: “ويتأخر غروب الشمس في مكة عن المدينة بحوالي 5 دقائق في أواخر ديسمبر، والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى أن طول الليل في المدينة المنورة يختلف عن مكة حسب فصول السنة” .

وأضاف المسند : ففي فصل الشتاء، يكون الليل في المدينة أطول منه في مكة، بينما في فصل الصيف، يكون الليل في المدينة أقصر منه في مكة، هذا التباين يرتبط بالميل المحوري للأرض وتأثير دوائر العرض على طول الليل والنهار .