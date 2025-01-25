شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: المملكة نموذج يُحتذى به في خدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت الخامس والعشرين من شهر رجب 1446 هـ ، المؤتمر الدولي الثالث لدول آسيان تحت عنوان“خير أمة”، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة التايلاندية بانكوك في دورته الحالية، بمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء الجامعات والمراكز والجمعيات الإسلامية، وقيادات دينية وثقافية في دول آسيان.

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