شكرا لمتابعة خبر عن رحّالة بريطانيون يقطعون 500 كم داخل محمية الملك سلمان الملكية على ظهور الإبل.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت اليوم رحلة لـ 5 رحالة بريطانيين على ظهور الإبل لقطع ما يقارب 500 كلم داخل أراضي محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ‬ليشاهدوا خلالها جمال طبيعتها وتنوّعها الفطري وعراقة تاريخها الأثري.

وذكرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الرحّالة الخمسة ” هاورد ليدهام” و كريج روس ، ومارتن طومسون، ومايكل بيكر، وجيمس كالدر ، يقطعون يوميًا قرابة 50 كيلو مترًا يوميًا داخل أراضي المحمية، وقبل حلول الظلام يستعد الرحالة للراحة استعدادًا لبداية يوم جديد ليواصلوا رحلتهم التي سيقطعون خلالها أكثر من 500 كيلو متر، التي انطلقت في المحمية من مدينة القليبة التابعة لمنطقة تبوك، حتى وصولهم إلى منفذ الحديثة شمال المملكة.

وبيّنت الهيئة أن الرحلة استهدفت الاستمتاع بالتنوع الذي تتميز به المحمية عالميًا من خلال التنوع البيلوجي، والتنوع الحيواني، والتنوع النباتي الذي تضمه المحمية، والجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية التابعة لهيئة تطوير المحمية لحماية الطبيعة، والحفاظ على مواردها الطبيعية بمختلف أنواعها .