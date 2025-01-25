شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ النعمة ومنع الضوضاء.. أبرز اشتراطات قاعات المناسبات والمعارض والان نبدء بالتفاصيل

ترخيص والتزام بالاشتراطات

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، لائحة اشتراطات قاعات المناسبات والمعارض، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وألزمت اللائحة قاعات المناسبات توثيق عقد مع جمعيات حفظ النعمة لتولي مسؤولية الفائض عن حاجة الحضور من أطعمة ومشروبات، بحيث يتم إعادة ترتيبها وتغليفها ثم توزيعها على المحتاجين، أو إعادة تدويرها.وحظرت إقامة أي فعالية دون الحصول على الترخيص أو إقامة العروض الفلكلورية «الشعبية» خارج قاعة المناسبات «ساحة الاحتفال الخارجية» دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، مع الالتزام في اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة.وأوجبت اللائحة قاعات المناسبات بالتقيد باشتراطات المطابخ والمطاعم الصادرة من هذه الوزارة في حال تم توفير مطبخ رئيسي داخل قاعات المناسبات والمعارض.وأتاحت إقامة نشاط قاعات المناسبات والمعارض خارج مراحل التنمية العمرانية حتى عام 1450 هـ وداخل منطقة حماية التنمية أو خارجهوأوصت باتباع النماذج الاسترشادية التالية فيما يخص توزيع الطاولات والمقاعد بحيث ألا تقل المسافة بين الطاولات بمختلف أشكالها «الدائرية، أو المربعة، أو المستطيلة» عن 150 سم.واشترطت تزويد قاعات المناسبات والمعارض ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات قاعات المناسبات والمعارض بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والزوار.وسمحت اللائحة باستخدام الإنارة الغازية خارج قاعات المناسبات والمعارض، واستخدام الليزر والإنارة الخاصة بالاحتفالات داخل وخارج قاعات المناسبات والمعارض، على ألا تكون موجهة على قائدي المركبات في الطرق المجاورة مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستخدام مع الجهات ذات العلاقة. ​وأكدت على يكون السقف مصنوعا من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض، فيما سمحت اللائحة بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف، وأوجبت أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف. ​وألزمت اللائحة المرخص له بتشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام «SBC 201»، وأن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق. ​