شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع هطول الأمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبدالله المسند هطول أمطار اليوم السبت على عدة مناطق بالمملكة وفقاً للخريطة المرفقة .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :”

‏

‏-بقي على العقارب 16 يومًا

‏-بقي على نهاية الفصل الثاني 26 يومًا

‏-بقي على يوم التأسيس 29 يومًا

‏-بقي على إجازة الشتاء 30 يومًا

‏-بقي على رمضان 34 يومًا

‏-بقي على الحميمين 55 يومًا

‏-بقي على إجازة عيد الفطر 55 يومًا

‏-بقي على الربيع 55 يومًا

‏-بقي على الذراعين 81 يومًا

‏-بقي على إجازة عيد الأضحى 125 يومًا

‏-بقي على الحج 131 يومًا

‏-بقي على فصل الصيف 147 يومًا

‏-بقي على إجازة الصيف 152 يومًا

‏-بقي على نهاية السنة الهجرية 152 يومًا.