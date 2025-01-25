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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع هطول الأمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبدالله المسند هطول أمطار اليوم السبت على عدة مناطق بالمملكة وفقاً للخريطة المرفقة .
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :”
-بقي على العقارب 16 يومًا
-بقي على نهاية الفصل الثاني 26 يومًا
-بقي على يوم التأسيس 29 يومًا
-بقي على إجازة الشتاء 30 يومًا
-بقي على رمضان 34 يومًا
-بقي على الحميمين 55 يومًا
-بقي على إجازة عيد الفطر 55 يومًا
-بقي على الربيع 55 يومًا
-بقي على الذراعين 81 يومًا
-بقي على إجازة عيد الأضحى 125 يومًا
-بقي على الحج 131 يومًا
-بقي على فصل الصيف 147 يومًا
-بقي على إجازة الصيف 152 يومًا
-بقي على نهاية السنة الهجرية 152 يومًا.