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المسند يتوقع هطول الأمطار على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا عبدالله المسند هطول أمطار اليوم السبت على عدة مناطق بالمملكة وفقاً للخريطة المرفقة .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :”

‏-بقي على العقارب 16 يومًا
‏-بقي على نهاية الفصل الثاني 26 يومًا
‏-بقي على يوم التأسيس 29 يومًا
‏-بقي على إجازة الشتاء 30 يومًا
‏-بقي على رمضان 34 يومًا
‏-بقي على الحميمين 55 يومًا
‏-بقي على إجازة عيد الفطر 55 يومًا
‏-بقي على الربيع 55 يومًا
‏-بقي على الذراعين 81 يومًا
‏-بقي على إجازة عيد الأضحى 125 يومًا
‏-بقي على الحج 131 يومًا
‏-بقي على فصل الصيف 147 يومًا
‏-بقي على إجازة الصيف 152 يومًا
‏-بقي على نهاية السنة الهجرية 152 يومًا.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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