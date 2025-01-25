شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يحصل على وشاح الطبقة الأولى للشخصية الإسلامية العالمية المؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منح المركز الأعلى لمسلمي تايلاند معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وشاح الطبقة الأولى للشخصية الإسلامية العالمية المؤثرة لعام 2024.

وتسلم معاليه الوشاح، من فضيلة شيخ الإسلام رئيس المكتب الرسمي الأعلى لمسلمي تايلاند رئيس المجلس الوطني الإسلامي الشيخ أرون بون شوم، في حفل أقيم بمملكة تايلاند، مساء اليوم، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الشؤون الإسلامية لمملكة تايلند لرئاسة وفد المملكة المشارك في مؤتمر آسيان الثالث الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والشخصيات السياسية والدينية ورؤساء المجالس والجمعيات والمؤسسات الدينية.

ويأتي هذا التكريم، تقديراً لإسهامات معاليه المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز الثقافة والتسامح والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة التي تتبنى فكر الإسلام السياسي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح عبر مسيرته الحافلة بالعطاء والجد والاجتهاد في منظومة العمل الإسلامي والتوجيه والإرشاد والتصدي للكراهية ونشر التسامح.

وأعرب معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته خلال الحفل عن شكره وتقديره لشيخ الإسلام في مملكة تايلند على جهوده المباركة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز ثقافة التعايش، مشيداً بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الإسلامي في مملكة تايلند لخدمة المجتمع الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال.