شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: يخف البرد ثم يعاود مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس الفترة القادمة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “وفقاً للمراصد-التوقعات.. يخف البرد ثم يعاود مرة أخرى، من غد الأحد للثلاثاء متوقع أن تتمتع أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية بأجواء شتوية ممطرة على فترات متقطعة بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة أحيانا غزيرة.. انتبهوا تدفعوا باليورو لتشابه أجواءنا بأوروبا”.

وأضاف: “الحرارة المسجلة صباح اليوم السبت1446/7/25هـ، الساعة “7”أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية

عدا الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر لطيفة، أقل حرارة طريف والقريات”3″

الرياض “11”درجة مئوية، وغيوم على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمالية”.