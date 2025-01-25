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الحصيني: يخف البرد ثم يعاود مرة أخرى

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس الفترة القادمة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “وفقاً للمراصد-التوقعات.. يخف البرد ثم يعاود مرة أخرى، من غد الأحد للثلاثاء متوقع أن تتمتع أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية بأجواء شتوية ممطرة على فترات متقطعة بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة أحيانا غزيرة.. انتبهوا تدفعوا باليورو لتشابه أجواءنا بأوروبا”.

وأضاف: “الحرارة المسجلة صباح اليوم السبت1446/7/25هـ، الساعة “7”أجواء من باردة لباردة جداً على معظم الجزيرة العربية
عدا الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر لطيفة، أقل حرارة طريف والقريات”3″
الرياض “11”درجة مئوية، وغيوم على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمالية”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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