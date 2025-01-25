شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 15 دولة.. انطلاق تمرين "رماح النصر 2025" الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الأسبوع القادم في مركز الحرب الجوي، بمشاركة 15 دولة مناورات التمرين المشترك والمختلط "رماح النصر 2025"، وذلك خلال الفترة 26 يناير- 6 فبراير.

وأوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن محمد بن علي العمري أن تمرين "رماح النصر 2025" يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ، وتوحيد وتعزيز مفهوم العمل المشترك، وتنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة، إضافةً إلى الارتقاء بالعمل المشترك على المستوى التكتيكي.

رماح النصر 2025 وأشار اللواء العمري إلى أن القوات المشاركة ستُنفّذ عمليات تكتيكية مشتركة ومختلطة، تحاكي التهديدات الحالية والناشئة وتوحِّد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.



وأكّد قائد التمرين اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين "رماح النصر 2025"، التي تشمل أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، و 15 دولة منها 8 دول بقوات فعلية من البحرين، واليونان، وفرنسا، وقطر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، وباكستان، بينما تشارك أستراليا، ومصر، وإيطاليا، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وكوريا، ومملكة إسبانيا بصفة ملاحظين.



