130 شاحنة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة آخر 24 ساعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2025, 7:33 صباحاً

دخلت أمس الجمعة 130 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت إلى القطاع عبر منفذَي العوجة وكرم أبو سالم- جنوب شرقي القطاع. وأوضح المصدر أنه تمّ إدخال نحو 1700 شاحنة للقطاع عبر منفذَي العوجة وكرم أبو سالم، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الأحد الماضي؛ من بينها 1608 شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية، و92 شاحنة وقود وغاز الطهي.

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