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الخثلان يوضح حكم الألفاظ التي يفهم منها الاستدعاء بالجن … فيديو

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الخثلان يوضح حكم الألفاظ التي يفهم منها الاستدعاء بالجن … فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الخثلان ، على سؤال جاء فيه: بعض الألفاظ التي يفهم منها الاستدعاء بالجن ماحكمها و ما كفارتها؟.

وقال الخثلان خلال حلقة من برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد: “هذه ألفاظ يحتمل أن يكون المقصود بها الدعاء، وهو ليس له علاقة بالشرك”.

وتابع: “لكنه لا يجوز الدعاء علي المسلم إلا المظلوم يجوز له الدعاء علي ظالمه”، مضيفا: “أما إذا كان يقصد بدعائه الاستعانة بالجن فهذا يدخل في الشرك، ولا يجوز، فهذا أشد وأعظم”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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