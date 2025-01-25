شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم الألفاظ التي يفهم منها الاستدعاء بالجن … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الخثلان ، على سؤال جاء فيه: بعض الألفاظ التي يفهم منها الاستدعاء بالجن ماحكمها و ما كفارتها؟.

وقال الخثلان خلال حلقة من برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد: “هذه ألفاظ يحتمل أن يكون المقصود بها الدعاء، وهو ليس له علاقة بالشرك”.

وتابع: “لكنه لا يجوز الدعاء علي المسلم إلا المظلوم يجوز له الدعاء علي ظالمه”، مضيفا: “أما إذا كان يقصد بدعائه الاستعانة بالجن فهذا يدخل في الشرك، ولا يجوز، فهذا أشد وأعظم”.