شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه نائبًا لأمير منطقة جازان لمدة أربع سنوات.

ودعا سموه الله تعالى، أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمضي قدمًا، لتحقيق كل ما فيه أمن وخير ورفعة الوطن والمواطن، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في شتى المجالات في ظل توجيهات القيادة أيدها الله.