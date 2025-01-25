شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ فاضل خالد السلمان الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخرى لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل خالد السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ فاضل خالد السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.