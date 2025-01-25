شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً للمنطقة لمدة أربع سنوات.

وأعرب سمو أمير منطقة الباحة عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مستشعرًا سموه عظم المسؤولية في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وتعزيز التنمية في المنطقة والعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويسدد خطاهم.