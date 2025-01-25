شكرا لمتابعة خبر عن إصابة غناتي القحطاني بدمامل في وجهها.. واستشارية تشخص حالتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيبت مشهورة التواصل الإجتماعي غناتي القحطاني بطفح جلدي أدى إلى تورم وانتفاخ وجهها .

ووجهت القحطاني رسالة لمتابعيها طالبتهم فيها بالدعاء لها بالشفاء من المرض .

ونشرت القحطاني مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تبكي مش شدة الألم خلال جلسة علاجية خضعت لها لعلاج ما أصاب وجهها .

وفي سياق متصل ،علقت الدكتورة نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية على الصورة المنتشرة لغناتي القحطاني شخصت فيها حالتها وماهية المرض الذي تعاني منه .

وقالت الدوسري عبر حسابها على موقع إكس :”التشخيص :غالبا دمامل بكتيرية فطريات أو أخرى ،نحتاج نسمع القصة

‏ من البداية وتاريخ غناتي الطبي”٠

وأضافت “‏تصرف الأهل : غلط جدا مواضيع زي كذا مافيها مزح ،نحتاج مزرعة من الصديد،محاولة تفريغه بهالطريقة ممكن تنقل الالتهاب إلى مكان آخر أو ينقل بكتيريا أخرى من البيئة اللي حولها “.

وتابعت بشأن العلاج “يعتمد على التشخيص وحالة جسمها والمؤشرات الحيوية ،اللي راح يفكر فيه الطبيب سيكون بناء على التاريخ الطبي وكيف حدثت المشكلة وفحص المكان وحول المكان اي الرقبة والغدد اللمفاوية وغيره”.



