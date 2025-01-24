شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف اجتماع دولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2026 والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل | وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة تستضيف بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماع دولي رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي ابتداءً من النصف الأول من عام 2026#الإخبارية | #المملكة_في_دافوس



pic.twitter.com/Ff8UlgS4oN — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) January 24, 2025

الدمام - شريف احمد - بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، المملكة تستضيف اجتماع دولي رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026. This is a Twitter Status— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO)