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المملكة تستضيف اجتماع دولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

المملكة تستضيف اجتماع دولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2026

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الدمام - شريف احمد - بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، المملكة تستضيف اجتماع دولي رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي، ابتداءً من النصف الأول من عام 2026. This is a Twitter Status— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO)
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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