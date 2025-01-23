السعودية | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظم معرض “نوافذ محاسبيّة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

افتتح وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري اليوم, معرض “نوافذ محاسبيّة” الذي تنظّمه الجامعة ممثلةً بكلية الأعمال، بمشاركة عددٍ من الجهات المهنية الحكومية والقطاع الخاص.

ويجمع المعرض، الذي تُنظمه الجامعة في البهو الرئيس، بين قادة القطاع المحاسبي والخبراء وصناع التغيير في المملكة، مستهدفًا الدمج بين الجانب الأكاديمي والمهني على مستوى المهنة.

ويستهدف المعرض في نسخته الأخيرة 10 آلاف زائر يوميًا لمدة ثلاثة أيام، حيث يفتح المعرض أبوابه للزوار خلال أيامه الثلاثة من الساعة 4 م -11م.

ويضم المعرض جلسات حوارية، وورشًا تدريبية، وأحاديث مسرحية، ومحطات تعريفية لأربعين جهة مهنية مشاركة في المعرض.

ويهدف المعرض إلى إبراز دور التقنيات الحديثة في التعاملات المحاسبية والضريبية في المملكة، وتعزيز التواصل بين القيادات والمهتمين في القطاع المالي والتقنيات المحاسبية، ويساعد المعرض رواد الأعمال على بحث الفرص في التقنيات المحاسبية والمالية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات التقنية العالمية مثل الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والمراجعة المالية.

ويستهدف المعرض طلاب الجامعة وحديثي التخرج إلى جانب طلاب الثانوية ورواد الأعمال وأصحاب المهنة والقطاع المالي المحاسبي.

ويعكس المعرض التزام الجامعة بدعم وتطوير مهنة المحاسبة في المملكة من خلال جمع الخبراء والقادة في القطاعين الأكاديمي والمهني، ويوفر منصةً لتعزيز المعرفة والتواصل بين الطلاب والمهنيين، مسلطًا الضوء على أهمية التقنيات الحديثة في تحسين الأداء المحاسبي والمالي، مما يعزز من القدرة التنافسية في المملكة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

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