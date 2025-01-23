شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحبلط تهريب 795 كيلوجرام من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

المخالفات البيئية

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (795) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الطوال بمنطقة جازان، من إحباط تهريب (50.3) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية ومواطن، لتهريبهم (24896) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات أو أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.