شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية تغيّر المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سيمون ستيل، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لتعزيز العمل المناخي، واستعراض جهود ومبادرات المملكة في الحفاظ على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي.

