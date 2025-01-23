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شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت.. وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة وتهنئتها للرئيس اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
مساندة المملكة للشعب اللبنانيأكد وزير الخارجية استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.