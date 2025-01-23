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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقاءات وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمنتدى الاقتصادي 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا السيد فيتالي كوفال، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها وذلك فيما يخص موضوعات البيئة والمناخ ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة الى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
لقاء مبعوث مملكة هولندا للمناخوالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، صاحب السمو الملكي الأمير جيمي دي بوربون مبعوث مملكة هولندا للمناخ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها وذلك فيما يخص موضوعات البيئة والمناخ ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
مجال الحفاظ البيئةكما التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي المفوضة الأوروبية للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي السيدة جيسيكا روسوال، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
بحث العلاقات مع مملكة النرويجوخلال الفعاليات، التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث ايدي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة الى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.