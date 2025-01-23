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أبرز لقاءات وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمنتدى الاقتصادي 2025

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واس - دافوس 0 تبليغ

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  • أبرز لقاءات وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمنتدى الاقتصادي 2025 2/2

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا السيد فيتالي كوفال، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء مبعوث مملكة هولندا للمناخ

والتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، صاحب السمو الملكي الأمير جيمي دي بوربون مبعوث مملكة هولندا للمناخ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها وذلك فيما يخص موضوعات البيئة والمناخ ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

مجال الحفاظ البيئة

كما التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي المفوضة الأوروبية للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي السيدة جيسيكا روسوال، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية والاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

بحث العلاقات مع مملكة النرويج

وخلال الفعاليات، التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث ايدي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة الى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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