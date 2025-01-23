شكرا لقرائتكم خبر عن "أجياد الطوارىء" ينقذ حياة 45 حالة خلال أول عشرة أيام من شهر رجب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الطبية بمستشفى أجياد الطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بفضل الله، في إنقاذ حياة 45 حالة خلال أول عشرة أيام من شهر رجب الحالي.



حالات متنوعة وتعامل احترافي

وذكر تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفرق الطبية تعاملت مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة، مقدمةً العناية الطبية اللازمة.

وقد شملت الحالات مستفيدين من جنسيات متعددة من الدول العربية والإسلامية، وتنوعت بين تخصصات طب وجراحة القلب، جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى الأمراض الصدرية وأمراض الكلى.



وأشار التجمع إلى أنه تم تحويل الحالات إلى مستشفيات أخرى ضمن التجمع الصحي لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية، تأكيداً على التكامل بين المستشفيات وسعياً لتقديم خدمات صحية عالية الجودة بشكل سلس وآمن للمستفيدين.