شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الحرمين" تطلق بوابة تقديم طلبات سفر الإفطار الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إطلاق بوابة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال طلبات تنظيم سفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك.

ويأتي هذا في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للصائمين والزوار وتنظيم عمليات الإفطار بما يتماشى مع أعلى المعايير الصحية والإدارية.

بوابة تقديم طلبات سفر الإفطار الرمضانية

وتُختار مواقع السفر وفق آلية محددة بحيث تقتصر على سفرة واحدة لكل فرد وعشر سفر كحد أقصى للجهات الخيرية.

وأكدت الهيئة ضرورة التعاقد مع شركات الإعاشة، المعتمدة والالتزام الكامل بالشروط والأحكام المعلنة، عبر البوابة الإلكترونية.



وتشمل مكونات الوجبة الرمضانية التمر منزوع النوى، وخبز الشريك أو الفتوت وزيادة أو دقة مديني وعبوة الماء سعة مائتي ملليلتر.

هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم مكونات إضافية بحد أقصى عنصرين مثل العصير الطبيعي بمئة بالمئة والمكسرات، دون قشور والكب كيك أو الفطيرة المالحة أو الحلوة والمعمول والقشطة والتمر المحشي.



خدمات الإفطار بالمسجد الحرام

كما أكدت الهيئة توفير وجبات منخفضة السعرات الحرارية تناسب أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري، بنسبة عشرين بالمئة من وجبات الأفراد وثلاثين بالمئة من وجبات الجهات الخيرية، ضمن جهودها لتلبية احتياجات جميع الفئات وضمان سلامتهم.

و تتيح البوابة الإلكترونية إمكانية الاطلاع على جميع الشروط والضوابط وتقديم الطلبات بسهولة وسرعة، وتشدد الهيئة على أهمية الالتزام بالمواصفات المعتمدة لضمان تقديم وجبات تلبي احتياجات الزوار وتحقق الأهداف الخدمية والتنظيمية المرجوة



وتسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين من خلال هذه المبادرة إلى تحسين تجربة الصائمين والزوار في المسجد الحرام، عبر تقديم خدمات إفطار متكاملة ومنظمة تسهم في تعزيز الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

تعزيز كفاءة الأصول والمرافق

ومن جهة أخرى كانت وقّعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مذكرة تعاون مع الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH).

وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأصول والمرافق وخدماتها في الحرمين الشريفين؛ لتحقيق الاستدامة في إدارة الأصول والمرافق، بما يلبي أفضل الممارسات العالمية.

وكذلك تعزيز رسم خارطة طريق مشتركة؛ لتحديد سبل التعاون الحالية والمستقبلية، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث، لتحقيق شراكة إستراتيجية مثمرة.