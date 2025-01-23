شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي عاجل بمستشفى خليص ينقذ معتمرًا سعوديًا من نوبة صرع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ مستشفى خليص العام، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة معتمر سعودي قادم من شمال المملكة بعد تعرضه لنوبة صرع مفاجئة أثناء عودته من أداء مناسك العمرة.

الواقعة حدثت على مشارف محافظة خليص، حيث كان المعتمر برفقة عائلته عندما أصيب بحالة صحية طارئة استدعت تدخلاً سريعاً ونقله إلى قسم الطوارئ بواسطة فرق الهلال الأحمر السعودي.



وبحسب تجمع مكة الصحي، أُجريت الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة للمعتمر فور وصوله، وأظهرت النتائج وجود زيادة في كهرباء الدماغ، مما أدى إلى حالته الصحية الحرجة.



استشارات طبية



وقدم فريق مختص في المخ والأعصاب من مركز إنقاذ الحياة بوزارة الصحة استشارات طبية عاجلة للمستشفى، حيث بدأ العلاج اللازم لتثبيط ما بعد الصرع واستقرار الحالة.



وفي لفتة إنسانية، نظمت إدارة المستشفى سفر العائلة بالطائرة لتجنب أي مخاطر محتملة، وقامت بحجز التذاكر لهم فوراً، إضافة إلى شحن سيارتهم إلى القريات عبر شركة متخصصة.



ويعد قسم الطوارئ بمستشفى خليص العام من الأقسام المجهزة للتعامل مع الحالات الحرجة، حيث يضم فريقاً طبياً مؤهلاً يساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية العاجلة في أسرع وقت ممكن.