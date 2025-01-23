شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تُطوّر 4 أنظمة رقمية وتتفاعل مع 59 ألف ”بلاغ طوارئ“ والان نبدء بالتفاصيل

سهولة الوصول

1,3 مليون رسالة

الدمام - شريف احمد - طوّرت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة التحول الرقمي، خلال الرُبع الرابع من العام المنصرم 2024,4 أنظمة الكترونية، تضمنت «نظام الاشراف على الطرق بالتعاون مع وكالة المشاريع.ويهدف إلى متابعة مشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع الجديدة عبر تمكين المقاولين من تسجيل الخطط التشغيلية الخاصة بالمواقع، مع توفير تفاصيل دقيقة تشمل بيانات الخطة الأساسية والموقع الجغرافي لكل موقع مستهدف وتحديده على الخريطة التفاعلية، نظام متابعة وإدارة معاملات اللجان لتقديم حلول مبتكرة لادارة البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات تحسيناً للكفاءة وتقليلاً لوقت معالجتها.ويدعم النظام ايضاً التكامل مع الأنظمة الأخرى لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وسرعة اتخاذ القرارات، نظام مختبر الجودة، ويعتبر نواة لمنظومة إدارة الجودة في وكالة المشاريع وفي المرحلة التالية سيتم تخصيص نظام متكامل لتأهيل كافة من له علاقة بالمقاولات في الأحساء، مع إتاحة تقديم طلبات اختبارات العينات للمؤهلين إلكترونياً في نظام مختبر الجودة، وتطوير نظام متكامل لتقييم المقابر يهدف إلى ”تحسين الخدمات للمواطنين، تقييم الحالة العامة للمقابر، إدارة البيانات بكفاءة“.في حين شهد الربع الرابع من 2024 ومن خلال ”منصة بلدي“ تنفيذ «2426 طلب للرخص التجارية، 723 طلب للرخص الإنشائية، 8783 طلب لرخص تنسيق البُنى التحتية»، إضافةً إلى تلقي 379 طلب منافسة على الفرص الاستثمارية.فيماقدمت الأمانة خلال الفترة ذاتها الدعم الفني للعملاء وتضمن ذلك «معالجة 32 طلب بمنصة إسناد، التفاعل مع 660 رسالة بريد إلكتروني، التعامل مع 1343563 رسالة نصية، دعم 152 طلب لضم الزوائد للأراضي، دعم 102 طلب مقدم من لجنة التظلمات»، إضافةً إلى تقديم الخدمات البلدية لـ 9573 عميلاً في مراكز الخدمة بمقر الأمانة والوكالات والبلديات والمركز السعودي للأعمال، والتفاعل مع 59176 بلاغاً عبر مركز البلاغات والطوارئ ”940“.