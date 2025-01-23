هيئة الأدب والنشر والترجمة تقود مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

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وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضور المملكة على الساحة الثقافية والأدبية الإقليمية والعالمية، ورفع الوعي بالموروث الثقافي السعودي، وإبراز إسهامات المملكة المتنامية في الحراك الثقافي العالمي.
وأوضح أن الهيئة وفرت جميع الإمكانات لتعزيز مشاركة دور النشر والمكتبات السعودية في معارض الكتاب المحلية أو العالمية، كما تستهدف المشاركة جذب دور النشر الدولية إلى المعارض السعودية عبر إقامة شراكات وتعاونات جديدة، وتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والعالم.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتبادل المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب تعزيز حضور دور النشر والوكالات الأدبية السعودية في المحافل الثقافية الكبرى إقليميًا وعالميًا.
يذكر أن مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 تتضمن 11 جهة حكومية، تقود المشاركة هيئة النشر والأدب والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر.
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