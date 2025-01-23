شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يوفر محلاً لجارته بعد احتراق عربة الطعام التي تبيع فيها منتجاتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في بادرة طيبة ولفتة إنسانية، قام مواطن في تبوك بتوفير محلاً لجارته بعد احتراق عربة الطعام التي تبيع فيها منتجاتها .

وفي التفاصيل: روى مواطن ما حدث مع جارته، أثناء مروري للذهاب إلى المحل الخاص بي، شاهدت محل جارتي “أم علي” به حريق كبير، وحزنت جدا على هذا الأمر، وما زاد حزني، وجدتها مداومة بجانب محلها مع وجود أثار الحريق.

وتابع: ما رضيت أن جيران لنا، أن يداوموا بها البرد بدون محل، وثالث يوم أنشأت لهم محل كامل ويكون متنقل لأي منطقة تذهب إليها .

من جانبها، عبّرت “أم علي” عن شكرها لجارها على ما بدر منه تجاهها، مقدّرة فضله ودعمه لها في هذا الموقف .