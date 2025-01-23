شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الاثنين القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كلم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق مائية.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم، وعلى مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، يومي الأحد والاثنين القادمين.

وتوقع المركز أن تشهد محافظتي المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من اليوم وحتى يوم السبت القادم، فيما ستشهد محافظتي جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء يوم السبت إلى صباح يوم الأحد القادمين، وعلى منطقة نجران من اعتبارًا من اليوم إلى يوم الاثنين القادم، وعلى منطقة تبوك يوم الاثنين القادم.

وأهاب المركز بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية؛ لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع.



