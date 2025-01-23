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المملكة تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين

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واس-الرياض 0 تبليغ

  • المملكة تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين 1/2
  • المملكة تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية بأشد العبارات الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما تحذر من أن مواصلة الانتهاكات قد تتسبب بعودة القتال والفوضى بالمناطق الفلسطينية المحتلة، وتهدد أمن وسلامة المدنيين الأبرياء وتقوض فرص السلام بالمنطقة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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