شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل أعماله الإغاثية في سوريا واليمن والان نبدء بالتفاصيل

خدمات إغاثية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 98 سلة غذائية، و113 كيس طحين، و 15 حقيبة شتوية، و 15 حقيبة عناية شخصية في مدينة الرستن بمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 538 فردًا بواقع 113 أسرة، ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا.كما وزّع المركز أمس الأول قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 3.271 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال، وذلك ضمن مشروع مبادرة "كنف" لتوزيع الكسوة الشتوية في سوريا.فيما قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 273 مستفيدًا خلال الفترة من 8 وحتى 14 يناير 2025.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 85 حالة، وعيادة الطوارئ 110 مستفيدين، وعيادة الباطنية 69 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 68 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 269 فردًا.