شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. بدء الحركة في نفق طريق الأمير عبدالمجيد مع "سلطانة" والان نبدء بالتفاصيل

مرافق خدمية متكاملة

الدمام - شريف احمد - دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الحركة المرورية بمشروع نفق طريق الأمير عبدالمجيد مع طريق سلطانة بالمنطقة، الذي يأتي ضمن أعمال استكمال الطريق الدائري الأوسط الذي تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة على استكماله، ليصبح حلقة دائرية حول وسط المدينة المنورة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.ويُعد المشروع إضافة نوعية لمشاريع البنية التحتية، حيث يعزز الربط بين الأحياء والمواقع المهمة، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين تجربة التنقل ووصول سكان وزوار المدينة من المسجد النبوي الشريف وإليه، وطريق الملك عبدالله - الدائري الثاني - ومسجد الخندق، إلى جانب طريق السلام وحيّي الفتح والنصر.وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أن النفق يتميز بتصميمه الهندسي، حيث يمتد بطول 743 مترًا طوليًا، ويعتمد على نظام الحوائط الاستنادية والكمرات مسبقة الصب، ويأتي بمواصفات فنية تتمثل في عرض يتجاوز 8 متر لكل اتجاه، وحارتين بعرض 3.70 أمتار لكل حارة، وحارتين للخدمة بجوار النفق، و 4 دورانات أعلى النفق لتسهيل الحركة المرورية.ويتضمن المشروع إنشاء مرافق خدمية متكاملة، مثل أنظمة تصريف المياه السطحية، ولوحات إرشادية حديثة لضمان وضوح المعلومات لسائقي المركبات، كما تم الحرص على تطبيق معايير الاستدامة البيئية من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من استهلاك الطاقة.