شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يقيم حفل توديع لسفير مصر لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، الذي حضر لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وأقام معالي نائب وزير الخارجية حفل توديع للسفير، مثمنًا الجهود الطيبة التي بذلها في مجالات التعاون وتعزيز العلاقات بين المملكة ومصر، متمنيًا له دوام التوفيق.

حضر حفل التوديع عدد من أصحاب السمو وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة، إلى جانب عددٍ من مسؤولي وزارة الخارجية.

